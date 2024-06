Stiri pe aceeasi tema

- Lumea pariurilor poate fi mult mai complexa decat pare la o prima vedere, motiv pentru care mereu sunt noutați pe care le poți descoperi in aceasta industrie. De exemplu, tot mai mulți pariori se intreaba ce inseamna betting exchange și mai ales cum funcționeaza acest sistem, daca il putem numi așa.…

- Fermierii iși pot lua tractoare noi cu bani de la guvern. Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate. Prin acest program, producatorii agricoli vor putea cere…

- Incepand cu 1 iulie 2024, toate mașinile noi vandute in Uniunea Europeana vor trebui sa fie echipate cu un sistem de asistența inteligenta pentru controlul vitezei (ISA – Intelligent Speed Assistance), scrie playtech.ro .

- Vasul de pasageri „Tudor Vladimirescu” a avut ca oaspeti de seama pe Regele Ferdinand, Regina Maria, generalul Averescu, iar in 1959, pe liderii comunisti Nikita Hrusciov si Gheorghe Gheorghiu-Dej.

- Un program informatic bazat pe inteligența artificiala poate prezice demisia angajaților. Cum funcționeaza Un program informatic bazat pe inteligența artificiala poate prezice demisia angajaților. Patronii ingrijorati de fluctuatia salariaților sau de perioada de timp in care aceștia raman in firma…

- Vineri, 5 aprilie la ora 10.00, s-a deschis o noua sesiune a Programului vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Programul are un buget de 1,5 miliarde lei și este derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Unitațile administrativ-teritoriale se pot inscrie pana…

- Structurile MAI vor folosi o noua aplicație pentru verificarea documentelor de identitate, eDAC, care va scana documentul, va compara datele prezentate cu cele existente in bazele de date și va afișa imediat informații in cazul in care vorbim despre o persoana urmarita sau care are vreo interdicție,…

- ”Eu personal nu sunt multumit in legatura cu modul in care merg astazi lucrurile. Ma asteptam la mai mult, sa ne miscam mai repede, sa nu ma sune comercianti care sa imi spuna ca stau de o saptamana cu sacii si nu a venit nimeni sa ii ia. Ma asteptam sa nu existe astfel de probleme care tin exclusiv…