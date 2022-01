Ce este și ce poate face un Smart TV? Televizoarele inteligente sunt valul viitorului; sunt verișoarele evoluate ale ecranului plat obișnuit și un dispozitiv foarte popular pe care multe gospodarii il includ acum in casele lor inteligente. Acestea vin cu o gama larga de avantaje fața de televizoare obișnuite și va mențin atat la curent cu lumea, cat și... The post Ce este și ce poate face un Smart TV? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gridspertise, companie detinuta integral de Grupul Enel, a incheiat noi acorduri cu 12 operatori de retele de distributie din Italia, Malta si San Marino, pentru furnizarea a peste 650.000 de contoare inteligente, dispozitive de teren si accesorii, dar si servicii legate de digitalizarea clientilor…

- Iți plac serile cu baieții, iar iubita ta nu are nicio problema cu asta? Daca ai o camera libera sau un colț al casei pe care ai putea sa-l exploatezi mai mult decat o faci deja, creeaza un loc al tau, doar pentru jocuri. Bine, nu va fi doar al tau, caci toți prietenii vor vrea sa te viziteze mai mult,…

- Sectorul agricol s-a bucurat, intotdeauna, de o atenție deosebita din partea O.C.N „SMART CREDIT” S.R.L; aceasta insistand pe facilitați și condiții avantajoase pentru domeniul dat. Astfel, creditele destinate dezvoltarii agriculturii, propuse de catre companie, au un specific aparte; și aici este vorba…

- Green Residence continua proiectul Prima Nufarul și va dezvolta forma cel mai mare complex rezidențial din Oradea, cu peste 1.600 de apartamente. Green Residence inseamna peste 800 de apartamente grupate in șase imobile cu demisol, parter și 10 etaje, care ofera locatarilor standarde de confort și calitate…

- In cadrul acestei operațiuni, un numar de aproximativ 10600 de contoare clasice, aflate in apartamentele/proprietatea utilizatorilor sau in scarile de bloc din localitatea Gherla vor fi schimbate cu unele noi, inteligente.

- Ideea unui „oraș de 15 minute”, in care rezidenții pot ajunge cu toții la locurile de munca sau la mall intr-un sfert de ora de mers pe jos sau cu bicicleta, a caștigat cucerit numeroși oameni care locuiesc in mediul urban in timpul pandemiei de Covid-19. Acum, un grup de arhitecți planuiește un cartier…

- In urma cu cateva saptamani, scriam un material despre ce este HP Instant Ink , cel mai nou serviciu de abonament al celor de la HP, și sugeram ca urmeaza sa revin cu impresii finale dupa prima luna de utilizare a acestuia. Pentru asta, HP mi-a trimis și o imprimanta OfficeJet Pro 8022e (ma rog, un…

- Kira (25 de ani), fiica lui Gica și Marilena Hagi, a inceput sa prezinte o rubrica noua la postul de televiziune Aleph News. De meserie actrița, fiica „Regelui” fotbalului romanesc a inceput un proiect nou. Ea a inceput sa prezinte rubrica „Smart is the new cool”, difuzata pe postul de televiziunea…