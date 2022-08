Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a participat la Wimbledon și la alte turnee importante de tenis, Simona Halep a intrat in concediu. Celebra sportiva a ales o vacanța de lux pentru a se relaxa.In urma cu cateva zile, Simona Halep a plecat din Romania insoțita de soțul ei, de Toni Iuruc. Cei doi s-au imbarcat in avion cu destinația…

- Cum sa menții bautura rece pe plaja mai mult timp? Este sezonul estival, așa ca mulți turiști au luat calea litoralului, fie in Romania, fie oriunde in lume. Unul din aspectele deranjante, mai ales pe plaja, este ca bauturile se incalzesc rapid de la soarele arzator de pe plaje. Atunci cand ne petrecem…

- Adda, una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, a inceput un nou tratament pentru boala de care sufera.Artista a anuntat totul printr o postare pe retelele de socializare. Acel moment cand rezisti la o temperatura de 60 de grade, corpul tau atingand 40, o ora si ceva. Merit o ciocolata Da,…

- Vloggerul Mircea Bravo (34 de ani) s-a casatorit joi, 16 iunie, la Cluj-Napoca, in cadrul unei ceremonii oficiate de primarul Emil Boc. Realizatorul de conținut ajuns celebru in Romania s-a casatorit cu Georgiana, aleasa inimii lui, o tanara originara din Bistrița-Nasaud. ”Ea e din județul Bistrița-Nasaud.…

- Un grup italian va investi nu mai putin de 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebra fabrica de fier beton de la Targoviste in urmatorii cinci ani, informeaza observatornews.ro. Potrivit sursei citate, este vorba despre un mastodont de pe vremea comunismului care s-a inchis de multi ani,…

- Chefirul este consunat de secole intregi și este o bautura obținuta din lapte fermentat care provin din nordul munților Caucaz. Numele de chefir este originar din turca și semnifica starea de bine a persoanei dupa ce servește aceasta bautura. Chefirul este un aliment benefic sanatații aparatului digestiv…

- In fiecare an, ziua la 15 mai se sarbatorește Ziua Medicului Veterinat in Romania, un prilej pentru a le mulțumi profesioniștilor care au grija de sanatatea animalelor și implicit a oamenilor, de a le transmite respectul și aprecierea noastra și de a le ura „La mulți ani!”. Ziua de 15 mai este o…