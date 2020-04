Stiri pe aceeasi tema

- Poet, teolog, profesor universitar, eseist de factura creștin-ortodoxa, important promotor cultural și editor. Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, dar și Cetațean de Onoare al Municipiului Botoșani.

- Se spune ca un creștin adevarat trebuie sa faca 3 curațenii in fiecare din cele 4 posturi mari ale anului și anume curațenie generala de praf și mizerie in casa, curațenie de duhuri rele ascunse prin casa, prin sfeștanie și curațenie in suflet prin marturisirea pacatelor la spovedanie. In acest articol…

- De mai bine de o saptamana, localnicii satului Bobda din Timis traiesc cu frica in san! Imediat dupa Craciun, un hot a dat spargere dupa spargere. A furat tot ce a gasit: bijuterii, televizoare, alcool, bani si chiar carnatii pusi la afumat. De mainile lipicioase ale individului nu a scapat nici biserica…

- "Ce incepe bine se poate termina rau"... Inainte de sarbatorile de Craciun 2019 toata familia mea a ajuns pentru un binemeritat concediu in Spania. Plecarea a fost normala, din Cluj-Napoca cu Wizzair, biletele fiind rezervate din timp la un pret de persoana cu putin peste 100 de lei. Ajunsi in Spania…

- Poate e unul dintre cele mai controversate filme intrate in cinema, ținand cont de cum s-a imparțit lumea in a critica debutul cinematografic 5GANG, insa asta nu impiedica filmul „5GANG: Un altfel de Craciun” sa conduca clasamentul filmelor din cinematografe și in prima saptamana a anului 2020. Filmul…

- Forfota mare in piețele din țara. Moldovenii se grabesc sa faca ultimele pregatiri pentru masa de Craciun, pe stil vechi. Gospodinele spun ca isi doresc produse proaspete, astfel, au lasat grija cumparaturilor pentru astazi.

- Luni, 6 ianuarie 2020, se sarbatorește Botezul Domnului, sau Boboteaza. In toate bisericile creștine se oficiaza slujba pentru sfințirea Agheazmei Mari. Cu cateva zile inainte, preoții ortodocși au vizitatat fiecare gospodarie și au stropit cu aghiazma pe credincioși și casele lor. Cuvantul „agheasma”…