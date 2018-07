Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii primariei au lansat o licitație pentru servicii de proiectare și asistența tehnica pentru DALI+ET+AE+DTAC+PT pentru „reabilitare fațada și inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timișoara din Bd. C.D. Loga nr. 1”. Se pun la bataie 294.525 lei cu tot…

- Procedurile de negociere si aprobare au fost finalizate cu succes, iar activitatea a demarat oficial in 2 Iulie 2018, avand ca scop „integrarea perfecta a luminii, a senzorilor si a electronicii pentru a stimula dezvoltarea solutiilor inteligente de iluminare in sectorul auto". In Romania, Osram Continental…

- Cercetatorii danezi au facut primii pasi in dezvoltarea unui ovar artificial, care ar putea duce la imbunatatirea tratamentelor de mentinere a fertilitatii femeilor. Tehnica vine in sprijinul acelor femei care risca sa devina infertile, cum sunt cele tratate cu chimioterapie.

- 20 iunie 2018 marcheaza deschiderea oficiala a clinicii cu specific stomatologic Etiquette Medical Center, din Targoviște. Dupa o experiența de 10 ani, in cadrul unui grup medical local, Dr. Aida Maria Pascale a decis sa redefineasca conceptul vizitei la stomatolog și sa rafineze experiențele pacienților.…

- Biroul politici de reintegrare isi exprima profunda ingrijorare in legatura cu incidentul ce a avut loc pe 14 iunie, fiind fixata deplasarea pe traseul Tiraspol-Grigoriopol-Dubasari-Rabnita a trei coloane de autocamioane de tip URAL, ZIL, KAMAZ, UAZ, tehnica si blindate militare TAB, DRDM in numar de…

- Procedurile de achizitii publice au fost simplificate de guvern Foto: gov.ro Procedurile de achizitii publice au fost simplificate de guvern prin adoptarea unei ordonante de urgenta în urma cu câteva zile, cu scopul de a stimula investitiile. Saptamâna viitoare, executivul…

- Cercetatorii de la Universitatea Yale au restabilit circulația creierilor unor porci decapitați și au ținut în viața organele pentru mai multe ore, în încercarea de a gasi o modalitate de a studia în detaliu creierul uman în laborator, relateaza BBC.Tehnica ar putea…

- Protocol pentru onorariile avocaților Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, astazi, ca a demarat procedurile pentru încheierea unui protocol între Ministerul Justitiei, Ministerul Public si Uniunea Nationala a Barourilor din România pentru actualizarea si…