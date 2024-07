Ce este scanarea PET-CT și când se recomandă? Scanarea PET-CT reprezinta o tehnologie avansata de imagistica medicala ce ofera imagini detaliate ale structurilor interne ale corpului. Acest articol va explora principiile de funcționare ale PET-CT, situațiile in care este indicata.Ce este scanarea PET-CT?Scanarea PET-CT se realizeaza intr-o secție de Radiologie și este o procedura de imagistica medicala avansata care combina doua tehnici: tomografia computerizata (CT) și tomografia prin emisie de pozitroni (PET). Aceasta ofera o imagine complexa, atat structurala, cat și funcționala, a corpului.Scanarea CT utilizeaza raze X pentru a obține… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Orasenesc Cernavoda organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de fizician medical la Laboratorul de Radiologie si Imagistica medicala.Concursul se va desfasura in sala de sedinte a Spitalului Orasenesc Cernavoda si consta in trei etape succesive, astfel:…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se mandrește anul acesta cu doua șefe de promoție la programe de studiu diferite, ambele tinere fiind originare din județul Satu Mare. Crina Petruța Dumitre a obținut titlul de șefa de promoție la specializarea Radiologie și Imagistica,…

- Ministerul Justitiei (MJ) desfasoara, in aceasta perioada, procedura de selectie a magistratului de legatura in Italia.Potrivit ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, candidatii isi pot depune dosarele in perioada 27 iunie – 10 iulie. Fac apel catre magistratii romani si ii incurajez sa se inscrie la…

- Scanerele sunt dispozitive esențiale in multe domenii, de la birouri și instituții educaționale pana la uz casnic. Acestea transforma documentele fizice și imaginile in formate digitale, facilitand stocarea și partajarea informațiilor. Pentru buna lor funcționare este nevoie de intreținere corecta și…

- Vaticanul a emis vineri noi norme care recomanda o abordare prudenta in fata unor fenomene presupuse supranaturale, cum ar fi statui ale Fecioarei Maria care plang si crucifixe din care picura sange, cazuri care timp de secole au starnit interesul credinciosilor catolici, transmite Reuters.Papa Francisc…

- Rupturile de ligamente, leziunile cartilajului, sinovitele cronice, artrozele genunchiului și corpii straini articulari pot fi astazi soluționate printr-o intervenție confortabila pentru pacienți, minim invaziva: artroscopia, cea mai moderna procedura chirurgicala pentru afecțiuni ale genunchiului.…

- Dr. Grigori Vartolomei va intampina in centrul Bucureștiului, oferindu-va oportunitatea de a obține un zambet complet restaurat in doar 24 de ore.Utilizand tehnologii de avangarda in domeniul implantologiei, aceasta procedura revoluționara este proiectata sa schimbe vieți, oferind pacienților nu doar…

- Un vaccin personalizat impotriva cancerului, cu tehnologie de tip ARN mesager, este testat pe oameni, in premiera, in aceste zile la Londra. Experții spun ca acesta ar putea fi „un moment de cotitura” in efortul de a vindeca permanent cancerul, relateaza The Guardian. Melanomul, tipul de cancer pentru…