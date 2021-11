Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta de la Scoala Politehnica Federala din Lausanne (EPFL), Elvetia, a descoperit o metoda pentru a preveni coronavirusul SARS-CoV-2, care cauzeaza COVID-19, sa infecteze alte celule, ceea ce ar putea reprezenta solutia in cadrul viitoarelor tratamente contra acestei boli, informeaza…

- Autoritațile de la Chișinau sint in alerta, dupa ce au depistat in citeva loturi de carne de pasare, importata din Polonia, bacteria Salmonella, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Este vorba de aproximativ 100 de tone de carne. Se intimpla la citeva zile dupa ce bacteria, extrem de toxica,…

- Comunicat deputatul PSD Calin Matieș: Monumente istorice din județul Alba vandute Guvernului maghiar cu acordul lui Ion Dumitrel Nivelul la care au ajuns PeNaLii care conduc județul Alba de 30 de ani este dincolo de orice critica. Abia acum am aflat ca in luna mai 2021, in comuna Șibot au fost vandute…

- Ieri, 23 septembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au efectuat 30 de percheziții in 9 județe și in municipiul București, la domiciliile unor persoane banuite de fapte de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave,…

- Oamenii de știința din Africa de Sud au detectat o noua varianta a coronavirusului cu multiple mutații. Inca nu se știe daca este mai contagioasa sau capabila sa anuleze imunitatea oferita de vaccin sau de infecțiile anterioare, transmite Reuters. Noua varianta, denumita C.1.2, detectata pentru…

- Șapte percheziții și un flagrant au avut loc astazi intr-un dosar instrumentat de DIICOT Ploiești."Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- E alerta alimentara dupa ce o substanța periculoasa s-a gasit in suplimentele vandute intr-un magazin din București. Iata despre ce substanța este vorba și declara ANSVSA – Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor. Ce substanța periculoasa a fost descoperita in suplimentele…