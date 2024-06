Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra și-a asumat prin PNRR, la Jalonul 392, sa transpuna in legislația romaneasca, pana la data de 15 noiembrie 2024, Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana.Conform obiectivului general al reformei prevazute in…

- Vești bune pentru angajații din Romania! Guvernul va adopta majorarea salariului minim pe economie. Iata cați bani vor primi in plus angajații romani, dar și cand se va adopta aceasta majorare!

- Romania este printre statele europene cu cele mai reduse competențe digitale la nivelul populației. Paradoxal, stam foarte bine la numarul de experți in domeniu, mulți dintre ei cu studii in strainatate și cu mentalitați flexibile. Uniunea Europeana aloca foarte mulți bani pentru transformarea digitala,…

- Ministerul Muncii lucreaza la o formula ce va fi stabilita pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata si care va tine cont de puterea de cumparare, de nivelul castigului salarial mediu brut si productivitatea muncii.

- Școli sigure, care sa nu-i mai puna pe copii in pericol in fiecare zi, profesori bine platiți și un sistem de invațamant care sa puna nevoile copiilor pe primul loc sunt condiții esențiale pentru a ne asigura ca Romania are, cu adevarat, un viitor bun. Iar USR este singurul partid care a venit constant…

- Un studiu recent elaborat de Parlamentul European a aruncat in lumina o realitate ingrijoratoare: Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește susținerea sectorului privat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta concluzie este una care atrage atenția…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care permite autoritaților locale sa se imprumute de la Trezorerie pentru a finaliza proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Potrivit purtatorului de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, aceasta masura vine in sprijinul…

- Liderii Partidului Social-Democrat (PSD) au anunțat ca salariul minim brut va crește in Romania, inclusiv in mediul privat, incepand de la 1 iulie 2024. Decizia vine in contextul in care autoritațile politice ar dori sa se alinieze la Directiva europeana privind salariile minime in Uniunea Europeana…