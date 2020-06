Stiri pe aceeasi tema

- Saddam Hussein avea o supa preferata, care se gatește in orașul sau natal, Tikrit. ”Supa de peste a hotilor” se pregateste dintr-o specie de peste gras numita „Gattan”. Pestele se prajeste in ulei de masline alaturi de ceapa, rosii, caise uscate, migdale si apoi se fierbe ca o supa. La sfarsit se…

- In cadrul unei intilniri care a avut loc la sfirșitul lunii mai, oficialii Departamentului de Turism din Africa de Sud au precizat ca turismul interv nu se relua pina in luna decembrie a acestui an, in timp ce turiștii straini nu vor putea intra in țara pina in luna februarie 2021, relateaza publicația…

- O echipa compusa din elevi gorjeni din cadrul Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu a obținut medalia de argint la un concurs de programare din SUA. Copiii au participat on-line la competiție și sunt coordonați de profesoara Mihaela Runceanu. Anul acesta a avut loc cea de-a 42-a ediție…

- Unul dintre cei mai tineri pacienți infectați cu noul coronavirus a decedat in Africa de Sud. Este vorba despre un bebeluș de doar doua zile. Potrivit BBC, mama copilului a fost testata cu COVID-19, iar copilul a fost diagnosticat ulterior.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca efectele generate de iesirea oamenilor in parcuri in wekend, fara respectarea niciunei reguli de distantare sociala sau de protejare, se vor vedea la inceputul saptamanii viitoare."Efectele acestui weekend vor fi vazute…

- De obicei, ouale se vopsesc in Joia Mare sau cel tarziu, in Vinerea Mare. Obiceiul face trimitere directa la Sfintele Patimi ale lui Iisus Hristos, concret, la jertfa de pe Golgota. Legenda pe care toți o știu spune ca dupa ce Iisus a fost rastingnit, Maica Domnului a venit sa-și planga Fiul rastingnit…

- „Am intrat intr-o noua etapa a crizei COVID-19. Noile masuri, alaturi de cele luate anterior, sunt puse permanent in aplicare. Efortul trebuie sa fie comun! Solidaritate, calm și responsabilitate trebuie sa fie cuvintele cheie ale fiecarei zile. Cu responsabilitate și atenție, vom depași aceasta criza,…