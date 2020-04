Ce este provocarea #pillowchallenge de pe Instagram Ce este provocarea #pillowchallenge de pe Instagram Pandemia de Coronavirus a dus la izolare la domiciliu pe intreg mapamondul. Iar izolarea la domiciliu a dus la aparitia unei noi provocari pe Instagram. Se numeste #pillowchallenge si presupune sa te fotografiezi purtand… o perna! O perna transformata in rochie mini, stransa in jurul taliei cu o curea. Provocarea a devenit rapid virala pe Instagram si sute de mii de oameni au acceptat-o. Vezi aceasta postare pe Instagram You already KNOW you couldn’t keep me from the #PillowChallenge O postare distribuita de Halle Berry (@halleberry) pe Apr… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

