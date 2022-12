Ce este polița PAD și ce daune acoperă. Viitorul casei tale depinde de tine O locuința este mai mult decat o adunatura de ziduri de beton, ferestre și mobila. Casa este agoniseala de-o viața a multor romani, marcata de sacrificii, drept urmare grija pentru ea nu ar trebui sa se termine dupa achiziție. Cu atat mai mult ca, pe masura ce trece timpul, se transforma in ”acasa”: un spațiu sigur in care ne retragem din agitația și problemele cotidiene, locul in care copiii cresc, fac primii pași și spun primele cuvinte, cu alte cuvinte un intreg album de amintiri prețioase. Din nefericire, exista evenimente nefericite, tragedii pe care nu le putem controla,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

