Ce este PIB-ul. Cum influențează economia țării PIB-ul a devenit un termen foarte folosit in Romania. Premierul Florin Cițu vorbește mereu despre acest lucru insa care este de fapt semnificația lui și cum influențeaza economia țarii? Potrivit wikipedia.ro, adica produsul intern brut, este suma cheltuielilor pentru consum a gospodariilor private și a organizațiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investiții, a cheltuielilor statului, a investițiilor in scopul depozitarii ca și caștigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri. Mai exact, ca o schema simpla, PIB-ul reprezeinta consumul, investițiile, exporturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

