Stiri pe aceeasi tema

- Pentru unii oameni pescuitul reprezinta o pasiune dusa la rang de sport de performanța, insa pentru alții aceasta activitate este doar un hobby, o modalitate de relaxare in timpul liber și de deconectare dupa o saptamana incarcata la serviciu. Cuprins: Ce este permisul de pescuit sportiv recreativ Cate…

- In weekend-ul 20-21 august 2022, ASOCIATIA CLUB SPORTIV BUCOVINA FISHING a organizat o competitie de pescuit recreativ-sportiv – “Cupa Bucovinei” – pe suprafata Acumularii Rogojesti (raul Siret), in zona Sitului Natura 2000 ROSPA0110 “Acumularile Rogojesti-Bucecea” (situat pe teritoriul administrativ…

- Conducerea țarii nu dorește sa mearga in Rusia pentru a negocia aprovizionarea cu gaze. Din diverse motive. “Daca nu am mers, inseamna ca știam ca nu vom obține nimic”, - a declarat prim-ministra Natalia Gavrilița . ”Acum are loc adevarata noastra lupta pentru independența ”, - este declarația vice-premierului…

- Tinerii așteapta cu nerabdare sa obțina permisul auto, insa mulți dintre ei așteapta pana la varsta de 18 ani pentru a-l obține. Daca iți dorești sa iei și tu permisul de conducere inca de la varsta de 16 ani, trebuie sa ții cont de cateva reguli. Iata trebuie sa faci, dar și ce mașini poți conduce!

- Jocurile de noroc sunt o pasiune pentru mulți oameni din intreaga lume și este ușor de ințeles de ce. Pentru unii oameni, emoția pe care o ofera jocurile de cazino sau pariurile sportive este aproape incomparabila. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca exista o șansa de a caștiga la final. Daca jocurile…

- Vlad Ștefan Stancu a obtinut duminica medalia de argint in finala probei de 400 m liber de la Campionatele Europene de inot pentru juniori 2022. Este deja a patra medalie pentru sportivul de 17 ani, care mai are, la individual, aur la 1.500 m liber si argint la 800 m liber, iar cu echipa de stafeta…

- Președintele francez Emmanuel Macron a votat duminica, 19 iunie, la Le Touquet, in al doilea tur al alegerilor legislative care l-ar putea priva de majoritatea absoluta de care are nevoie pentru a guverna cu „mana libera.” Sondajele de opinie prevad ca tabara lui Macron va obține in cele din urma cel…

- A venit vara. Si impreuna cu ea, toate schimbarile pentru care nu suntem niciodata pregatite, dar pe care sfarsim prin a le accepta de la sine, ca doar o data e vara-n an si parca totusi ne place de ea...Vara femeilor este un subiect deosebit si pe alocuri sensibil. Pentru ca vara este despre…