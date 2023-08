Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri in 2 Mai, a mai avut și in trecut probleme cu legea. La doar 13 ani, a fost prins ca deținea substanțe interzise. La acel moment, au fost deschise doua dosare penale, dupa ce a fost depistat avand asupra lui canabis.

- Soferul de 19 ani care a omorat 2 tineri si a ranit 3 in localitatea 2 Mai a mai fost cercetat in doua dosare penale pentru detinere de droguri de risc, in vederea consumului propriu, a anuntat DIICOT Constanta.

- A aparut o noua inregistrare revoltatoare cu tanarul drogat care a omorat doi studenți in stațiunea 2 Mai. In imaginile difuzate de Antena 3, Vlad Pascu apare... The post Video | „Oxicodona e viața noastra”. O noua inregistrare cu șoferul drogat care a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai appeared first…

- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au oprit in trafic un autoturism condus de catre un tanar maramureșean de 26 de ani, in care au descoperit doua pungi care contineau o substanța de culoare alb cristalina, susceptibila a fi substanța interzisa, respective…

- Duminica, 23 iulie 2023, in jurul orei 20.30, la intersecția strazii Școlii cu strada Piatra Craivei din localitatea Craiva, un barbat de 45 de ani, din Craiva, in timp ce a condus o autoutilitara, a pierdut controlul asupra acesteia și a intrat in coliziune cu un autoturism staționat. In urma impactului,…

- Un șofer incepator a provocat in urma cu o saptamana un accident violent de circulație, pe o șosea din Bistrița- Nasaud și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona au fost publicate acum de pagina de Facebook a portalului de știri locale Mesager24.Accidentul a avut loc pe DN17D, in localitatea…

- Tanara avocata din Cluj, Diana Gușan și fetița ei de 1 an și 10 luni au murit pe 18 august 2020 pe A1, cand BMW-ul in care se aflau a intrat intr-un TIR care venea pe contrasens, pe autostrada. Șoferul, un sucevean, a vrut sa scape de un control al poliției și a intors pe autostrada. A fost condamnat…