- Premierul Viorica Dancila a salutat, joi, aprobarea in Camera Deputatilor a proiectului de lege privind combaterea violentei in familie si si-a exprimat speranta ca proiectul sa se bucure de "aceeasi atentie" si la promulgare. "Vreau sa salut aprobarea in Camera Deputatilor, for decizional, a proiectului…

- Cei care au trecut azi prin pasajul din Piața Universitații din Capitala au fost martorii unei acțiuni inedite impotriva violenței in familie. Flashmobul - "Arunci cu Umbra" a atras atenția asupra unui fenomen ingrijorator.

- Anual, peste 30.000 de persoane cad victime ale violentei in familie. Ordinul de protectie, desi ar trebui sa ajute victimele, este greu de obtinut si este frecvent incalcat. Foarte curand insa situatia se va schimba.

- Guvernul a adoptat, joi, Strategia nationala privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern de astazi a fost adoptata…

- De Ziua Internaționala a Familiei (15 mai), Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați și Comisia juridica, de disciplina si imunitati din Camera Deputaților au dezbatut și acordat un raport favorabil proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea…

- Un numar de 60 de organizatii nonguvernamentale solicita Camerei Deputatilor sa adopte proiectul de lege privind prevenirea si combaterea violentei in familie, initiat de Guvernul Romaniei, in acelasi ritm urgent in care acesta a fost dezbatut de catre Senat. "In acest caz, Senatul a actionat…

- Senatul a adoptat un proiect de lege pentru combaterea violenței domestice. Cea mai importanta modificare a noului proiect legislativ este introducerea Ordinului de protecție provizoriu, care poate emis de polițist, de indata și apoi prelungit pe baza probelor prezentate unui procuror.Proiectul…