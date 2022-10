Ce este o garsoniera? Acest tip de apartament va permite sa locuiti, sa luati masa si sa dormiti intr-o singura camera, fara pereti de bariera. Este un aranjament cu o singura camera, similar unei camere de hotel. In loc sa fie in spatele unui perete, bucataria si zona de dormit se afla in camera principala. Daca gasiti o garsoniera in forma de L, va poate oferi o senzatie mai mare de living sau bucatarie separata, fara ca asta sa presupuna cheltuiala existenta cand avem un apartament mai mare. In acelasi mod, un tavan inalt va poate oferi o senzatie de spatiu, fara sa va adauge mai multi metri patrati la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

