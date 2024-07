Stiri pe aceeasi tema

- Partidul lui Marine Le Pen se prabușește pe locul 3, dupa primele estimari de la ieșirea de la urne Alianța de stanga și centriștii lui Macron s-au mobilizat, ca sa opreasca extrema dreapta a lui Le Pen, cu o colaborare tactica in ultima saptamana. Pariul pentru alegerile anticipate, declanșate de președintele…

- Alianta care a castigat alegerile din Franta, Noul Front Popular, este formata din socialiști, ecologiști, comuniști și Franța Neclintita (LFI), formata dupa ce președintele Macron a convocat alegeri parlamentare anticipate pe 9 iunie, scrie BBC. Premierul Gabriel Attal a anunțat ca va demisiona luni…

- Alianta de stanga Noul Front Popular se afla in frunte in turul al doilea al alegerilor legislative din Franta, in fata coalitiei presedintelui Emmanuel Macron si a extremei drepte, niciunul dintre aceste trei blocuri neobtinand majoritatea absoluta in Adunare.

- Partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen a caștigat primul tur al alegerilor legislative anticipate de duminica din Franța, dar pentru a forma un guvern stabil are nevoie de o majoritate absoluta de 289 de locuri in parlament, pe care va incerca sa și-o asigure in al doilea tur, pe 7 iulie.…

- Francezii au fost chemati duminica la urne pentru primul tur al alegerilor legislative anticipate, iar primele exit poll-uri confirma sondajele de opinie, potrivit carora extrema dreapta iese pe primul loc. Francezii au participat masiv duminica la primul tur al alegerilor legislative istorice, care…

- Alianta electorala PSD-PNL a castigat alegerile europarlamentare in judetul Timis, obtinand putin peste 37% din voturi. Pe locul II s-a clasat ADU, care a obtinut insa doar cu doua zecimi de punct peste locul III, AUR. Cu 37,14% (112.734 voturi), Alianta PSD-PNL a castigat alegerile europarlamentare…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca alianta PSD PNL a castigat primariile de la sectoarele 1 si 2, adaugand ca urmeaza o sedinta de coalitie pentru a se decide in legatura cu alegerile prezidentiale si cele parlamentare. Ciolacu a fost intrebat la sediul central al PSD cand va fi decis candidatul…

- Rezultate EXIT POLL. Pentru alegerile europarlamentare din 2024, primele rezultate conform exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde sunt disponibile la ora 22:00, imediat dupa inchiderea urnelor. Aceste date reflecta situația de la ora 19:00 și ofera o i