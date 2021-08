Stiri pe aceeasi tema

- Pentru luna septembrie, luna in care are loc și UNTOLD, secretarul de stat din MS Andrei Baciu preconizeaza ca o sa fie 1.500 de cazuri noi de Covid-19 pe zi (mai multe pe acest subiect aici). De asemenea, cercetatorul dr. Octavian Jurma crede ca o sa ajugem la peste 1.000 de cazuri pe zi in cel…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca in curand Romania va primi o noua foaie de parcurs din partea FMI și a Comisiei Europene, pentru limitarea deficitului bugetar și a datoriei publice. Acest lucru ar insemna o pierdere a suveranitații pentru Romania, mai afirma liderul PSD. „Domnul…

- Varianta Delta face ravagii in intreaga lume. Inca odata se dovededește ca vom fi in siguranța numai atunci cand toata lumea este in siguranța. In plus, specialiștii cauta metode noi pentru a putea detecta mai rapid noua tulpina. In Romania, deși cazurile cresc, de la 1 august au fost introduse noi…

- SEMNAL DE ALARMA, exista riscul major de infectare cu COVID-19 la copii, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat The post SEMNAL DE ALARMA! Riscul major de infectare cu COVID-19 la copii first appeared on Partener TV .

- FC U Craiova 1948 a pierdut primul meci amical din mandatul lui Adrian Mutu, scor 1-2. La final, „Briliantul” s-a plans de subțirimea lotului. Vezi AICI golurile din FCU Craiova 1948 - Hajduk Split 1-2!FCU Craiova efectueaza un cantonament la Zrece, o stațiune preferata iarna de pasionații sporturilor…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a vorbit la emisiunea Tema Zilei de la TVR despre vaccinul pentru adolescenți. Condițiile medicale de vaccinare a adolescenților sunt asemanatoare cu cele ale adulților, a spus cadrul medical. „Trebuie sa ne aflam in fața unui adolescent care nu este febril, sa…

- Poliția Romana ii avertizeaza pe cetațeni cu privire la o noua metoda de inșelatorie prin SMS și in special la mesajele primite. In țara a aparut o noua inșelatorie prin SMS. Metoda de talharie se folosește de mesaje text, trimise pe telefonul mobil și un link fals, pe care oamenii sunt indemnați sa…