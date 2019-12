Ce este MEZOTERAPIA capilară, alternativa mai ieftină a implantului de păr Caderea parului reprezinta o problema cu care se confrunta atat barbații, cat și femeile. Cauzele pot fi de diverse, ereditare, hormonale, cauzate de alimentație, de anumite boli, de consumul de medicamente, de stres ori din cauza procedurilor cosmetice agresive. In golurile de la nivelul scalpului, unde firele de par au cazut, de cele mai multe ori radacina este sufocata de derm și are, prin urmare, nevoie sa fie stimulata pentru a produce un nou fir. Astfel a aparut o procedura cosmetica noninvaziva denumita mezoterapia capilara, ce are scopul de a desfunda... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

