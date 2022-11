Dupa ce Elon Musk a preluat Twitter, tot mai multi utilizatori ai acestei retele de socializare au inceput sa migreze spre „ceva” numit Mastodon. E vorba despre o retea de socializare… altfel, care a inceput sa prinda tractiune si despre care aflati detalii mai jos. Initial aparuse in 2016, dar s-a viralizat in ultimele saptamani. Avem de-a face cu un software gratuit si open source, care ruleaza retele de socializare self hosted. Compania se deshchide ca „social networking care nu e de vanzare”. Explica faptul ca feed-ul tau home ar trebui sa fie umplut cu ce conteaza mai mult pentru tine si…