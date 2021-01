Ce este malware-ul Kazuar și ce legătură are cu uriașul atac cibernetic din SUA Pe 13 decembrie 2020, FireEye, Microsoft și SolarWinds au anunțat descoperirea unui atac cibernetic sofisticat, asupra lanțului de aprovizionare, care a scos la iveala un nou malware, &"Sunburst&", necunoscut anterior, folosit împotriva clienților IT ai SolarWinds care utilizau Orion IT. Experții Kaspersky au gasit diferite asemanari la nivel de cod între Sunburst și versiunile cunoscute ale backdoor-urilor Kazuar - tipul de malware care ofera acces de la distanța la dispozitivele victimelor. Reamintim ca uriașul atac cibernatic pare sa fi fost inițiat din Rusia și este un atac extrem… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

