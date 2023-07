Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea initiata de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu. Mai este cunoscuta si sub numele de „Legea Anastasia”, denumita astfel in memoria fetitei de patru ani care a fost ucisa, pe 1 iunie, in fata casei. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 […] The post Ce este ”Legea Anastasia” pe care a promulgat-o Iohannis. Vine cu pedepse dure pentru soferi, merg direct la inchisoare! first appeared on Ziarul National .