Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 noiembrie începe postul Craciunului 2020 și dureaza pâna pe 24 decembrie, atunci când gospodinele se pregatesc cu bucate cea mai importanta zi din an. Timp de 40 de zile creștii vor ține post și își vor aminti de postul lui Moise…

- Colegiul Național „Nicu Gane" din Falticeni sarbatorește, la inceput de noiembrie, 150 de ani de la inființare. Cu prilejul acestei importante aniversari (2 noiembrie), in saptamana 2 – 6 noiembrie 2020 au loc manifestari destinate celebrarii unui veac și jumatate de activitate ...

- Secția pentru Procurori a Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat marți o cerere in acest sens formulata de Giorgiana Hosu. Fosta sefa DIICOT a demisionat din functie, in contextul in care sotul sau a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare .Anunțul privind demisia șefei DIICOT…

- Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața Sarei Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0, in primul tur de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni in turul 2 pe caștigatoarea dintre Irina Begu (30 de ani, 73 WTA) și Jil Teichmann (23 de ani, 54 WTA). In ziua in care a facut 29 de ani, Simona Halep a jucat in…

- Denise Rifai a bagat spaima in știristele de la Kanal D, la scurt timp dupa ce a semnat cu postul de televiziune. Noua „achizție“ a trustului se anunța cel puțin interesanta, caci nici bine n-a ajuns ca a inceput a legifera. Mai multe detalii, in continuare. Denise Rifai face valuri la Kanal D Un conflict…

- In aceasta zi, credinciosii tin post si rostesc rugaciuni. Aceasta zi este asemanata Vinerii Patimilor și se spune ca asa cum postim in fiecare vineri, tot asa este bine sa postim și in aceasta zi. Superstitii de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul 2020 Exista credinta ca, in aceasta…

- Postul de televiziune Gorj Tv impreuna cu Penitenciarul Targu Jiu organizeaza sambata un concurs inedit. 12 persoane private de libertate isi vor arata indemanarea in ceea ce priveste arta pescuitului. Evenimentul se va desfasura la unul dintre...