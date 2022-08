Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane din China au contractat un nou virus, denumit „Langya”, de origine animala, potrivit oamenilor de știința care exclud in acest stadiu riscul de transmitere de la om la om, informeaza AFP. Langya henipavirus (LayV) provoaca (la om) simptome precum febra, oboseala, tuse, greața…

A fost trambițata ca o descoperire care va pune capat dependenței industriei ecologice de China, scrie The Times. O rezerva recent descoperita de pamanturi rare, un grup de minerale vitale pentru stocarea energiei alternative, ar fi a doua ca marime din lume dupa cea deținuta de

- China a plasat 1,7 milioane de persoane in carantina in provincia estica Anhui, unde aproximativ 300 de noi cazuri au fost raportate luni, in cadrul unui nou focar de Covid in unele regiuni, potrivit Le Figaro. Doua orașe din provincie, Sixian și Lingbi, au anunțat inchideri care afecteaza peste 1,7…

- Astazi, 14 mai 2022, in județul Alba au fost raportate 4 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.827 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 52.401 de persoane au fost declarate…

- Pana astazi, 13 mai 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.901.682 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 588 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 14 mai puțin fața de ziua anterioara. 67 dintre cazurile noi din 24 de…