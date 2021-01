Ce este Ivermectina și de ce nu este ”medicamentul minune” anti-Covid, așteptat de toată lumea Ivermectina este un medicament antiparazitar, fiind utilizat in tratamentul bolilor parazitare atat in medicina veterinara cat și in medicina umana. Este folosita de asemenea și in tratamentul unor afecțiuni ale pielii. Specialiștii avetizeaza ca medicamentul respectiv nu trateaza Covid-19, in ciuda faptului ca a fost prezentata de unele medii drept un ”medicament minune”. Autoritațile romane […] Citește Ce este Ivermectina și de ce nu este ”medicamentul minune” anti-Covid, așteptat de toata lumea in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

