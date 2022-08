Stiri pe aceeasi tema

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an, pe 29 august. Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare cu o semnificație eshatologica, precum sarbatoarea Schimbarea la Fața a Domnului și Adormirea Maicii Domnului. Pe 29 august,…

- Ziua de 29 august este o zi de post și rugaciune in calendarul ortodox, deoarece creștinii iși aduc aminte de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul. Aceasta sarbatoare care marcheaza finalul anului bisericesc are o mulțime de tradiții și superstiții.

- Prima zi a acestei saptamani este una cu o insemnatate deosebita pentru credincioșii ortodocși. Este praznuita Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare cunoscuta in popor sub denumirea de Sfanta Maria Mare, și marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox. Praznicul Adormirii Maicii Domnului, marcat pe…

Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar pentru romani, Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor.

- Crestinii sarbatoresc sambata, 6 august, Schimbarea la Fata a Domnului, o sarbatoare care aminteste minunea pe care Iisus o face asupra lui insusi. Ce nu e bine sa faci in aceasta zi de sarbatoare?

- Calendar Ortodox luna AUGUST 2022: Schimbarea la fața, Adormirea Maicii Domnului și Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatorite in aceasta luna Calendar Ortodox luna AUGUST 2022: Schimbarea la fața, Adormirea Maicii Domnului și Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatorite in aceasta…

- Lasata secului inseamna ultima zi in care creștinii care vor ține postul Adormirii Maicii Domnului, vor putea sa manance de dulce, mai exact produse de origine animala: carne, oua, lapte și branza. Obiceiuri și tradiții de Lasata Secului Un obicei stravechi spune ca este bine ca de Lasata Secului sa…

- Ziua de 24 iunie este cunoscuta, in calendarul popular, drept ziua de Sanziene sau Dragaica. Nimeni nu are voie sa lucreze, iar cele mai importante obiceiuri legate de aceasta zi sunt dedicate dragostei. Tot pe 24 iunie este celebrata ziua Sfantului Ioan Botezatorul. Fii la curent cu cele…