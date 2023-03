Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 29 de America Express a fost una in care concurenții au avut mult de mancat. Dupa ce și-au inceput dimineața cu o porție de viermi, cele 5 echipe ramase in competiție au avut parte de noi surprize culinare in timpul cursei.

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Ediția din aceasta seara a inceput probleme pentru Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, dupa ce iubita celebrului chef a spus ca nu se simte bine. Partenera sa a avut nevoie de ajutorul medicilor și abia dupa ce s-a simțit mai bine, s-a alaturat și celorlalți concurenți.

- America Express iși menține poziția de lider de audiența. Ediția show-ului difuzata marți seara, 21 februarie, la Antena 1, a fost prima preferința a telespectatorilor, care au urmarit cu sufletul la gura cursa pentru imunitate. Diseara, de la 20:30 se va da lupta pentru ultima șansa. Nu rata!

- Dumnica, 19 februarie, s-a dat startul unei noi etape la America Express, dupa ce Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au caștigat ultimul joker din Guatemala și amuleta de o mie de euro. In ediția de luni, 20 februarie, Andreea Balan a izbucnit in lacrimi, in cadrul jocului pentru obținerea imunitații.…

- Ediția din aceasta seara a adus noi surprize pentru concurenți. Dupa ce Irina Fodor le-a spus ca in joc este avantajul de a obține amuleta, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au pornit in aventura lor pe Drumul Aurului. Cei doi s-au intalnit cu un localnic, iar barbatul a pus o intrebare cel puțin…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru s-au bucurat din plin de prima imunitate caștigata la America Express - Drumul Aurului. Cei doi au vazut locuri spectaculoasa și au avut cateva momente de relaxare impreuna. Hai sa vezi unde au fost duși concurenții de un mexican.

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…