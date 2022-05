Stiri pe aceeasi tema

- Strapungerea strazii Traian Lalescu pentru a face legatura cu Calea Bucuresti revine in actualitate. Este vorba de un proiect vechi, despre care se vorbeste in Craiova de mai bine de zece ani, dar care nu a ajuns pana acum la stadiul final, acela al demararii investitiei. In bugetul de venituri si cheltuieli…

- Ex-premierul Ion Chicu i-a criticat pe ministrii din Guvernul Gavrilita pentru ca nu ar fi suficienti de competenti. In opinia fostului prim-ministru, niciun membru al actualului Cabinet de Ministri nu merita sa se afle in functie.

- In cadrul ședinței plenare de astazi, deputații au aprobat, in prima lectura, PROIECTUL de modificare a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2022. Astfel, veniturile și cheltuielile totale ale Bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) vor fi majorate cu aproape 1,8 miliarde…

- In MOF 315 din 31.03.2022 s-a publicat Legea 73 care aduce cateva modificari si completari Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. Modificarile se refera la art. 26 Concediul și indemnizația pentru ingrijirea copilului bolnav.…

- Ce salariu are ministrul mediului, apelor și padurilor. Salariile de la Ministerul Mediului sunt destul de atractive, iar cea mai mare suma este, evident, incasata de ministru. Ultimele informații publicate pe site-ul oficial al Ministerului Mediului sunt din luna aprilie 2020. Potrivit sursei citate,…

- Intr-o postare pe rețelele de socializare, fostul premier Ion Chicu a facut o analiza a situației bugetare actuale in R.Moldova, referindu-se totodata la riscurile legate de plata salariilor și pensiilor. Chicu a precizat ca nu exclude "scenarii pesimiste in privința onorarii la timp a obligațiunilor…

- Meta va permite utilizatorilor Facebook si Instagram din unele tari sa faca apel la violenta impotriva rusilor si soldatilor rusi in contextul invaziei Ucrainei, potrivit unor e-mailuri interne consultate joi de Reuters, in ceea ce este o modificare temporara a politicii sale privind discursul instigator…

- Victima are numai 17 ani! Oamenii legii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au descins, miercuri, in doua locatii din judet, pentru a documenta activitatea infractionala a unei persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și viol. Potrivit unui comunicat…