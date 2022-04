Stiri pe aceeasi tema

- Un intelept spunea ca pe pamant, cunoasterea este urmarita doar ca divertisment. Cu alte cuvinte, daca nu ar fi distractiv, oamenii nu ar fi interesati de absolut nimic.Ma uit in jur si observ o planeta plina de copii care se joaca cu fel si fel de jucarii, fiind prinsi in multiple jocuri.La fel ca…

- Distracție la sala de jocuri de noroc pentru patru copii, la Sannicolau Mare. Aceștia au fost filmați in interiorul localului in timp ce doi dintre ei se joaca la aparate. Situația nu este izolata, povestește cel care a surprins imaginile.

- Face valva pe internet o filmare in care o profesoara din Barlad este surprinsa intr-o sala de jocuri in timp ce implora sa primeasca banii pierduți. In imagini se observa o femeie intr-un acces de furie și disperare dupa ce a pierdut o suma de bani importanta la pacanele. Deși poarta masca de protecție,…

- O profesoara de biologie din Barlad a fost filmata in timp ce joaca si pierde bani la pacanele. Femeia injura ca la usa cortului, in momentul in care realizeaza ca a pierdut 7.000 de lei. Cu toate acestea nu se ridica de la aparat, ci continua sa introduca bancnote, rugandu-se printre injuraturi si…

- Lista operatorilor licențiați de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc cuprinde 30 de companii, unele dintre acestea deținand chiar mai multe platforme pe care pot juca romanii. Exista și site-uri dedicate exclusiv jocurilor de cazinou, așadar ai de unde sa alegi daca vrei sa te distrezi „ca un…

- Jocurile de noroc par a fi dintotdeauna in atentia oamenilor, iar dezvoltarile din domeniul tehnologic au contribuit la aparitia unor moduri inedite de a te bucura de ele. De la micile spatii intunecate in care intrai pentru a-ti incerca norocul, s-a ajuns la posibilitatea de a juca jocuri de noroc…

- Sunt predispus sa ghicesc ca cei mai mulți dintre noi au avut o experiența undeva pe urmatoarele linii: Intri in cazinoul tau preferat, plin de voie buna, entuziasm și un buzunare plin. Intenționați sa va bucurați de cateva ore de distracție la cazinou la masa de blackjack sau de zaruri, sa beți cateva…

- Simion Pop, unul dintre cei mai cautați terapeuți din Bistrița ne arata inca o data ca nu trebuie sa ne ferim de frig. Dupa ce anii trecuți facea alergari la bustul gol prin zapada, iarna aceasta a incercat ceva mai extrem: a jucat o partida de șah, in timp ce se scalda intr-un lac inghețat. Daca majoritatea…