Ce este ikebana și cum se face Conceptul de Ikebana dateaza de secole și se refera la arta de a face ornamente florale cu totul deosebite. Se spune ca ikebana a luat naștere in secolul al șaselea cand un calugar i-a oferit un astfel de aranjament lui Buddha.Ce este ikebanaIn ikebana - arta japoneza de aranjare a florilor - florile, ramurile, frunzele și tulpinile iși gasesc o viața noua ca materiale menite sa conduca la arta. Spre deosebire de obiceiurile occidentale de a așeza florile intr-o vaza, ikebana iși propune sa scoata in evidența calitațile interioare ale florilor și ale altor materiale vii și sa exprime emoția.Aranjamentele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

