- O femeie care locuiește intr-o localitate mica din zona Kiev a povestit momentele groaznice in care a fost la un pas de moarte, atunci cand rușii au ocupat localitatea. Ea i-a gasit pe soldații ruși sapand o groapa in gradina ei. „Acesta este mormantul tau”, i-au spus ei cu cruzime.

- Victoria, 27 de ani, o femeie care a reușit sa fuga din orașul asediat Mariupol, sudul Ucrainei, a relevat scene dramatice care se petrec in portul de la Marea Azov. Oamenii au ramas fara hrana și apa și știe cel puțin trei copii care au murit deshidratați, informeaza BBC . „Orașul este absolut distrus”,…

- Incidente violente s-au inregistrat luni in Herson, primul mare oraș ucrainean cucerit de Rusia. Forțele armate ruse ar fi deschis focul asupra unei mulțimi care protesta. Mai mulți oameni au fost raniți. Oficialii ucraineni au transmis ca sunt victime printre civilii care protestau in fața cladirilor…

- Situația din Ucraina devine din ce in ce mai grava. Rușii ataca zonele rezidențiale, iar civilii sfarșesc tragic. Viaceslav Chaus, guvernatorul orașului Cernihov, a vorbit despre situația actuala din fața unui hotel distrus complet de forțele lui Vladimir Putin.

- In ultimele 24 de ore, 27 de civili au murit la Harkov, a anuntat seful departamentului de investigatii al Politiei Nationale a orasului, Serghei Bolvinov. O criza umanitara se desfasoara in acest oras de 430.000 de locuitori ce a fost incercuit de trupele ruse, iar ziua de marti nu a adus nicio usurare:…

- Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) a anuntat ca a esuat si tentativa de duminica de evacuare a civililor din Mariupol, la fel ca sambata. Separatistii pro-rusi si Garda Nationala din Ucraina s-au acuzat reciproc ca nu au reusit sa stabileasca un coridor umanitar. Un luptator din Regimentul…

- Razboi in Ucraina, ziua a șasea de bombardamente. A mai trecut o noapte peste Ucraina – insa cerul a fost luminat de rachete, trasoare și incendii. Armata rusa a incercuit orașul Herson . Kiev, Harkov și Ohtirca se afla sub focul artileriei și sub șenilele tancurilor. Mii de civili au trecut granițele…

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse in Kiev. In video se poate vedea cum rusii ataca civili ucrainieni. Un tanc rusesc a zdrobit o masina cu civili. In Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din…