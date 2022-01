Stiri pe aceeasi tema

- Sapte turisti surprinsi de vremea rea in Muntii Fagaras au fost recuperati, sambata, de catre salvamontistii argeseni. Sase dintre ei au fost gasiti repede, insa pentru al saptelea actiunea a durat mai mult, el fiind gasit in hipotermie usoara si cu usoare degeraturi. Cei sapte turisti se intorceau…

- Nici nu am trecut bine in noul an, ca noi informații cu privire la produse depistate cu dioxidul de etilena vin sa traga un nou semnal de alarma. Atat la nivel european, cat și pe plan local, au fost depistate la inceput de an produse infectate. Conform ANSVSA, in mai multe hipermarket-uri din Romania…

- Proiectul prezentat de municipalitate ca model de dezvoltare a imobilelor centrale pe verticala nu conține niciun loc de parcare, chiar daca e locat intr-una din cele mai aglomerate zone ale urbei. Soluția alternativa - parcarea supraterana de pe Tribunalului.

- Inspectoratul olandez responsabil pentru sanatatea tinerilor le-a cerut acestora sa nu se infecteze in mod "deliberat" cu noul coronavirus pentru a putea obtine "certificatul verde", dupa ce guvernul si-a anuntat planul de a-i exclude pe cei nevaccinati de la obtinerea acestui certificat. "Este periculos…

- Un grup de 40 de femei a depus o plangere la Vatican acuzand instituția catolica Opus Dei de exploatare prin munca, abuz de putere și de conștiința. Aceste femei spun ca au fost exploatate de Opus Dei in Argentina și Paraguay, țarile lor natale, cand erau minore. Femeile, minore la acea data, erau forțate…

- Carrefour Romania a retras de pe piața și a rechemat de la consumatori un sortiment de toba de porc, dupa ce a fost depistata Listeria monocytogenes, a anunțat sambata Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). ANSVSA informeaza ca societatea Carrefour Romania…

- Vești bune pentru mamele care abia au nascut. Femeile din Romania ar putea primi sume mai mari de bani daca se intorc mai repede la serviciu din concediul de maternitate. Ce presupune acest proiect, mai exact. Ce sume de bani pot primi mamele care se intorc mai repede din concediul de maternitate Proaspetele…