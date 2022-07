Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Razboiul din Ucraina ar putea ține ani de zile, a declarat duminica șeful NATO. Rusia și-a intensificat atacurile dupa ce Uniunea Europeana a recomandat ca Ucraina sa devina candidat la aderarea la blocul comunitar. Jens Stoltenberg a declarat ca furnizarea de armament de ultima generație…

- Un guvernator ucrainean susține ca rușii mobilizeaza in jurul Severodonetsk toate rezervele de care dispune in alte zone, anunța Sky News. Rusia trimite un numar mare de trupe de rezerva la Severodonetsk din alte zone de lupta pentru a incerca sa obțina controlul total al orașului din estul țarii,…

- O nava a intrat in portul ucrainean Mariupol pentru prima data de cand Rusia a capturat orașul. Pe aceasta a fost incarcat metal, care va fi expediat in estul Rusiei, intr-o acțiune pe care Kievul a catalogat-o drept "jaf", scrie The Guardian.

- Ucraina spune ca atacurile la Azovstal nu au incetat, dupa ce Rusia a anunțat ca oprește focul asupra uzine. Totodata, partea rusa declara ca Ucraina „din nou a dat peste cap organizarea coridoarelor umanitare”.

- Este a 49-a zi de razboi in Ucraina, iar Zelenski acuza Rusia ca a folosit bombe cu fosfor și conduce atacuri teroriste impotriva civililor ucraineni. Oficialii ruși susțin ca peste 1000 de soldați ucraineni s-au predat in Mariupol, dar Ucraina transmite ca nu are cunoștinta de aceasta capitulare.

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.

- Batalionul Azov a acuzat luni Rusia ca a folosit o substanța otravitoare necunoscuta impotriva forțelor ucrainene și civililor din orașul-port asediat Mariupol, relateaza The Kyiv Independent și Nexta TV. ⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol. The substance…

- Presa ucraineana o citeaza pe Liudmila Denisova, responsabila parlamentului ucrainean pentru drepturile omului, potrivit careia invadatorii ruși ar fi rapit peste 121.000 de copii din teritoriile ocupate.