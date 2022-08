Fenomenul „spiking” a ajuns si in Spania. Poliția iberica a deschis o ancheta dupa zeci de rapoarte și plangeri din partea unor tinere care susțin ca au fost ințepate cu ace de seringa in timpul unor petreceri. Tinerele acuza ca au fost ințepate in timp ce erau la petreceri. Ele spun ca au ieșit seara […] The post Ce este fenomenul „spiking”, ce cuprinde Europa. Zeci de fete si baieti sunt intepati cu ace, la petreceri first appeared on Ziarul National .