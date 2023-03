Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu-și dorește sa fie in relația perfecta și sa aiba parte in viața doar de fericire și iubire? Ei bine, știați ca luna in care v-ați nascut este foarte importanta in ceea ce privește viața amoroasa? Iata care sunt cele mai potrivite cupluri in funcție de lunile in care s-au nascut! Toata lumea…

- Specialiștii spun ca nu ar trebui sa sarim niciodata peste cina. Chiar daca luați o masa rapida seara, ar trebui sa va planificați din timp și sa va asigurați ca aveți mancare sanatoasa bucatarie. Cum arata o cina ideala. Sfaturile oferite de Mihaela Bilic.

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni ca „lumea (nu ar trebui) sa se lase pacalita" de propunerile Beijingului privind solutionarea conflictului din Ucraina, in contextul in care presedintele chinez Xi Jinping se afla in vizita la Moscova, relateaza AFP.

- Baza unor negocieri de pace ar trebui sa fie respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei, ceea ce inseamna ca toate teritoriile ocupate ar trebui eliberate de Federatia Rusa, a subliniat ambasadoarea Ucrainei la NATO, Nataliia Galibarenko, intr-un interviu in exclusivitate pentru…

- Un institut de cercetare a avertizat ca lumea risca sa ajunga intr-un „ciclu apocaliptic”, in lupta ei contra schimbarilor climatice. Doar genstioanare consecințelor din ce in ce mai grave ale crizei climatice ar putea sa epuizeze resurse esențiale. Mai mult, aceasta problema globala ar putea sa distraga…

Accidentul vascular cerebral poate lovi pe oricine la orice varsta, deși este mult mai frecvent la persoanele cu varsta peste 60 de ani.