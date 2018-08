Stiri pe aceeasi tema

- In 1949, scriitorul britanic Aldous Huxley ii trimitea fostului sau student, George Orwell, o scrisoare in care analiza romanul acestuia, „1984”, sugerandu-i ca viziunea sa infernala din „Minunata lume noua”, cu privire la viitor, este mai reusita si mai probabila decat cea din romanul lui Orwell.

- Oricat de greu ar parea de crezut, horoscopul are puterea de a arata chiar și cele mai ascunse trasaturi ale unei persoane. Totuși, te-ai intrebat vreodata care sunt femeile speciale din zodiac?

- Un roman din Irlanda a fost condamnat la inchisoare pentru cerșetorie. Polițistul care l-a depistat cerșind, pe 29 aprilie, cu o cana in mana, a spus ca oamenii erau agasați de insistența lui. Petrica G. va sta 3 saptamani in inchisoare pentru cerșetorie, potrivit stirileprotv.ro. Barbatul cerșea in…

- Romanca Simona Halep caștiga, uluitor, dupa un meci care parea sa-i fie potrivnic, turneul Roland Garros. Americanca – numarul unu al Americii – este batuta de romanca Simona Halep, numarul unu mondial. Meciul a debutat greu, apasator, pentru suporterul roman din Paris, de acasa, din mine sau de aiurea.…

- Daca vrei sa faci show culinar chiar la tine in bucatarie și sa simți ca ești la fel de talentat precum orice concurent de la emisiunea „Chefi la cuțite”, atunci intra in cea mai tare competiție a momentului și caștiga o tigaie Regis Stone Pan, cel mai bun ajutor in bucatarie!

- „Data fiind presiunea de pe piata muncii si faptul ca procentul din PIB care se duce pe salarii este în continuare mic (de 35,8% din PIB în 2017, fata de media UE de 47% din PIB- n.red.), exista o tendinta clara de crestere a salariilor. Firmele care pot sa plateasca salarii mai…

- Handbalistele de la CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) au invins cu 22-19 (13-12) pe CS Dacia Mioveni 2012, in urma cu cateva minute, in primul meci al turneului final de promovare in Liga Nationala.Meciul decisiv este programat maine, de la ora 16, contra celor de la…

- Echipa de handbal Potaissa Turda va juca azi cu trofeul pe masa in impresionanta sala OAKA din Atena, care are o capacitate de 18.500 de locuri! Dupa victoria cu 33-22 ovbținuta in Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj-Napoca, in fața unui public extraordinar, elevii antrenorului Horațiu Gal sunt…