Ce este dobânda și cum se calculează Ce este dobanda și cum se calculeaza. Toata lumea a auzit de termenul de ”dobanda”, iar asta in special persoanele care au facut sau vor sa faca un imprumut la o banca. Conform definiției, dobanda reprezinta prețul care trebuie platit pentru imprumutarea, respectiv utilizarea, unei sume de bani pentru o anumita perioada. Mai precis suma pe care un imprumutat (debitor) o platește unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutați. In ceea ce privește rata dobanzii, aceasta este nivelul procentual aplicat capitalului imprumutat pe perioada derularii creditului. Cum se calculeaza dobanda și de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

