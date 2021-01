Stiri pe aceeasi tema

- Valcea a invins Slatina cu 22-19, iar Craiova a trecut de HC Zalau, 23-21. Azi se mai joaca Slatina-Craiova și Valcea-Zalau Ediția a 12-a a Memorialului ”Constantin Tita”, un turneu devenit tradițional intre Craciun și Revelion, a debutat cu victorii ale favoritelor. In primul meci, SCM Craiova a invins…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat cum vor decurge lucrurile in Romania in noaptea de Revelion. Autoritațile nu vor inaspri restricțiile, dar nici nu le vor relaxa. Secretarul de stat Raed Arafat susține ca autoritațile nu vor modifica restricțiile pentru gestionarea…

- Rita Ora ar fi venit sa petreaca sarbatorile de iarna in Romania, dupa scandalul provocat in Marea Britanie din cauza petrecerii pe care a dat-o de ziua ei, in ciuda restricțiilor impuse de autoritați. Rita Ora ar putea petrece sarbatorile de iarna departe de casa, dupa scandalul pe care l-a provocat…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze, spune presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea. Intrebat, la Digi24, cand…

- Noul guvern lituanian a decis intrarea in lockdown la nivelul tarii incepand de miercuri si pana la 31 ianuarie, noile restrictii venind pe fondul cresterii incidentei infectarilor cu noul coronavirus si a deceselor asociate COVID-19. Si Italia ia in considerare introducerea unor restrictii COVID mai…

De astazi, starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita cu inca 30 de zile. Autoritațile recomanda petrecerea sarbatorilor de iarna doar in familie!

- Am putea avea al doilea viceprimar in Timișoara, dar și noii vicepreședinți de consiliu județean chiar de sarbatori. Mai bine zis intre Craciun și Revelion, crede liderul liberalilor din Timiș. Adica la trei luni de la alegerile locale. Pana sa fie votați aceștia, in consiliul local și consiliul județean…

- Franța este prima țara europeana care anuleaza oficial orice fel de petreceri in aer liber de Revelion. Prim-ministrul Jean Castex a anunțat prelungirea restricțiilor de circulație pe timpul nopții și dupa 15 decembrie.