Ce este dieta Cambridge, cea mai căutată de români în anul 2019 In anul 2019, romanii au cautat in masa detalii despre dieta Cambridge, cel mai nou tip de regim care a starnit valva printre cei dornici sa dea jos cateva kilograme. Este un plan bazat pe fenomenul de citoza, care a consacrat o alta dieta asemanatoare: cea keto. Dar ce este Cambridge și care este diferența fața de celebra keto? Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 decembrie 2019, profesorul Marian Preda a fost ales rector al Universitații din București pentru mandatul 2019-2023, cu 637 de voturi, reprezentand 57,75% din numarul celor cu drept de vot. La alegeri au avut drept de vot 1.310 membri ai comunitații academice ai Universitații din București,…

- Vrei sa incapi in rochia preferata si sa o porti de Craciun? Atunci ai nevoie de o dieta rapida care sa te scape de cele cateva kilograme in plus acumulate. Un amestec 100% natural poate fi solutia pentru tine. Este revitalizant si ajuta la arderea rapida a toxinelor din organism.

- In ciuda faptului ca stomatologia moderna este in permanenta imbunatatita, nimeni nu poate fi asigurat impotriva pierderii dintilor naturali. Cel mai adesea, acest lucru se intampla din cauza bolii gingivale (gingivita), cariilor dentare sau din cauza ranilor si accidentelor. Timp de mai multi ani,…

- Olivia Neton-John a decis sa scoata la licitație costumul din piele pe care l-a purtat in filmul "Grease", in care a jucat alaturi de celebrul actor John Travolta, relateaza unotv.com. Vedeta se așteapta ca suma obținuta pentru celebrul costum din piele sa ajunga la 200.000 de dolari. Licitația va avea…

- Oana Radu traverseaza cea mai grea perioada din viața ei, așa cum chiar ea a recunoscut. Totuși, chiar și in aceste condiții, cantareața a gasit puterea de a renaște din propria cenușa și de a-și impinge viața spre o noua direcție.

- Printul William (37 de ani) si sotia sa, ducesa Kate (36 de ani), au ajuns luni seara in Pakistan, in ceea ce Palatul Kensington a descris drept cel mai „complex“ turneu efectuat de cuplul regal britanic, tinand cont de problemele de securitate si de logistica.

- Traim intr-o lume a datelor imperfecte si acest lucru nu se va schimba. Cercetarea in nutritie se dovedeste a fi o intreprindere dificila si plina de provocari, sustin specialistii. Un studiu controversat vizavi de carnea rosie a reaprins scanteia unui razboi care parea transat.

- O fata de 16 ani, din Targu Mureș, județul Mureș, a disparut de acasa de doua zile, fiind cautata de polițiști, dupa ce mama ei a povestit ca fiica sa a ieșit dimineața in curte și nu s-a mai intors in casa, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Mureș, mama unei fete de 16 ani a anunțat, ca in cursul…