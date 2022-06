Stiri pe aceeasi tema

- Lumea medicala e in alerta dupa ce o noua boala se raspandește destul de rapid in India. Simptomele sunt asemanatoare cu cele ale variolei maimuței. In momentul de fața, noua boala, denumita gripa tomatelor, a fost contactata și confirmata la 80 de copii.

- O boala noua a trezit deja ingrijorari in randul specialiștilor dupa variola maimuței. Gripa tomatelor a pus autoritațile din India in stare de alerta. Virusul a pus in incurcatura pe toata lumea dupa ce peste 80 de cazuri au fost raportate la copiii de acolo. Totul a inceput in data de 6 mai. Febra…

