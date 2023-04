In urma incidentului cu profesoara de Japoneza injunghiata in timpul orelor, la o scoala din Bucuresti, lipsa sigurantei in unitatile de invatamant este readusa in prim-plan. Sunt foarte putine unitati de invatamant care beneficiaza de un serviciu de protectie si paza, iar elevii si cadrele didactice raman vulnerabili in fata unei posibile agresiuni. „Lucrurile sunt destul de complicate. Profesorul nu este aparat fizic de nimic, din pacate. Asa cum se stie, cvasimajoritatea unitatilor de invatamant nu au paza. Exista foarte putine scoli in care vorbim de o paza in interiorul unitatii de invatamant…