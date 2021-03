Ce este cu adevărat bagheta franţuzească. E posibil să devină bun imaterial E unul dintre simbolurile gastronomiei si chiar ale identitatii franceze. Este vorba despre bagheta franțuzeasca, pe care o lume intreaga o apreciaza. In curand este posibil sa fie privita cu alți ochi. Franta a confirmat vineri ca a ales sa prezinte candidatura baghetei de paine pentru a fi inscrisa in patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Decizia finala va fi luata inainte de toamna anului 2022, potrivit france24.com. “Daca aceasta candidatura nationala este incoronata cu succes la UNESCO, inscrierea acestui element va permite constientizarea faptului ca o practica alimentara care face parte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

