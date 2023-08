Ce este „Cristal 3-CMC“, drogul care i-a adus sfârșitul Sharei, adolescenta de 16 ani din București Medicii legiști din Neamț care au efectuat autopsia adolescentei de 16 ani gasita moarta dupa ce a consumat un drog de tip cristal spun ca intoxicația cu acest stupefiant a condus la decesul acesteia. Anchetatorii au stabilit ca persoanele respective „ar fi comercializat si drogul de tip cristal, consumat de persoana vatamata minora si considerat, conform examenului necroptic, drept cauza determinanta a intoxicatiei care a condus la decesul acesteia. De asemenea, in urma cercetarii la fata locului si a perchezitiilor domiciliare, au fost descoperite si ridicate peste 300 de grame de canabis, cantare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Medicii legiști din Neamț care au efectuat autopsia adolescentei de 16 ani gasita moarta dupa ce a consumat un drog de tip cristal spun ca intoxicatia cu acest stupefiant a condus la decesul acesteia.

- O adolescenta, in varsta de 16 ani, din București a fost gasita fara suflare intr-un sat din Neamț, acolo unde plecase la un concurs școlar. Tanara s-a vazut cu un baiat cu care vorbise pe rețelele de socializare, iar aceasta a consumat un drog periculos de tip cristal. Iata despre ce este vorba!

- Trei persoane au fost retinute pentru trafic de droguri, in judetul Neamt, dupa ce o fata in varsta de 16 ani a consumat un drog de tip cristal si a murit, informeaza News.ro.Adolescenta de 16 ani a murit luni, 31 iulie, in urma consumului unui drog de mare risc, avand ca substanta activa catinona,…

