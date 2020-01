Ce este coronavirusul şi cum poate fi combătut Ce este coronavirus Acesta este o afectiune respiratorie, transmisibila, care este similara cu cea a racelilor si gripelor. Noul virus - coronavirus- initial necunoscut pe scara larga pana acum - este asemanator cu SARS - Sindromul Respirator Acut Sever- care a facut prapad, ucigand sute de oameni in China si Hong- Kong in 2002-2003.



Epidemia a izbucnit in orasul Wuhan, din China. A debutat intr-o pescarie, la sfarsitul lunii Decembrie, iar de atunci 80 de persoane au decedat, inclusiv un medic care a fost contaminat incercand sa salveze oamenii care contractasera deja

