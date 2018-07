Stiri pe aceeasi tema

- „Fii erou” este o campanie pentru donarea de sange care se desfașoara pe 4 și 5 iunie in Arad. „Indiferent de varsta, fiecare dintre noi avem melodia preferata, mancarea preferata, culoarea preferata și mai ales avem eroii preferați. Pe fiecare dintre noi ne-a inspirat la un moment dat, și poate…

- A fost la un pas de moarte din cauza unui obicei prost pe care îl facem cu toții. Medicii au fost de-a dreptul șocați când au vazut ce se afla în organismul barbatului. Luke Hanoman, un tânar de 28 de ani, a fost la un pas de moarte, din cauza faptului ca și-a ros…

- De ani de zile, s-a impamantenit un obicei deloc ieftin: considerand ca simpla invitare a profesorilor la banchetul de absolvire este o "atentie" neinsemnata, ii rasfata cu flori si cadouri, scrie ebihoreanul.ro. Uneori, insa, parintii dovedesc exces de zel. Este si cazul Colegiului National…

- Crima infioratoare la Baia Mare! O fetița de cinci ani a fost violata și ucisa in Baia Mare. Trupul copilei a fost gasit in zona unui combinat situat la marginea orașului. Fetița a disparut de acasa in cursul zilei de luni (29 aprilie). Spre miezul nopții, micuța a fost gasita moarta in zona combinatului.…

- Sunt numiți generația Bumerang. Tineri care pleaca la studii sau iși gasesc un job și se muta din casa parinteasca, ceea ce oricum demult visau dar care se re-intorc in cuibul parintesc. Pentru unul din 6 aventura se incheie rapid din cauza lipsei banilor ,de cele mai multe ori. Andrei este unul dintre…

- Cazul Sophiei face ravagii in mediul online. Fetita nascuta cu malformatii grave a devenit prima pagina a tuturor publicatiilor, dupa ce un barbat a pus poze cu chipul ei pe internet, pentru a recomanda viitorilor parinti sa faca intreruperi de sarcina.

- Bolnavii cronici diagnosticati cu hepatita B sau C, programati pentru eliberarea retetei din luna aprilie, au dat de necaz in ultimele doua zile. Iesenii care au ajuns luni si marti la cabinetele medicilor prescriptori de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" si de la Spitalul „Sfantul…