Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre marii favoriti pentru a-i succede Angelei Merkel la putere în Germania, membru al partidului sau conservator, a criticat duminica lipsa de reactie a cancelarului german la propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind relansarea proiectului european, potrivit AFP, scrie…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau are in derulare un amplu proiect european de pregatire a medicilor și asistenților medicali in domeniul endocrinologiei. Pana acum au fost organizate deja 11 astfel de cursuri, adaptate pregatirii lor, in mod special pentru cadrele sanitare medii, iar saptamana trecuta…

- Luna februarie pastreaza, de regula, multe dintre caracteristicile consemnate in luna ianuarie, iar temperaturile pot avea aceleasi valori, reiese din caracteristicile prognostice, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). ‘Ultima luna calendaristica de iarna, februarie, pastreaza…

- Justiția din Bulgaria a anunțat joi ca a emis un mandat de arestare impotriva a trei cetațeni ruși inculpați pentru otravirea omului de afaceri, Emilian Gebrev, și a fiului sau in Bulgaria, in 2015, un caz banuit ca ar avea legatura cu dosarul fostului dublu agent secret Sergei Skripal, relateaza AFP.

- CIPRU. Prima liga cipriota, suspendata pe termen nedeterminat dupa ce mașina unui arbitru a fost dinamitata! Victima este Andreas Constantinou, care a scapat nevatamat din automobilul unui coleg. Momente de șoc și groaza in Cipru. Mașina unui arbitru a fost aruncata in aer! „E un act clar de terorism!”,…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, va derula acțiunea de distribuire a ajutoarelor catre cetațenii care sunt beneficiari finali de ajutoare europene finanțate din Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane, in perioada 13-27…

- The government approved, at the meeting on Friday, an emergency ordinance establishing a financing mechanism for the unlocking of projects with European funds concerning water and sewerage and transport infrastructure. "This project is important for the European funds, especially for the infrastructure…

- La data de 11 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta, cu sprijinul Politiei municipiului Mangalia, au depistat un barbat, de 32 de ani, din municipiul Mangalia, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile spaniole.Cel in cauza…