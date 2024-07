Sinead O’connor a decedat din cauza ”exacerbarii bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) și a astmului bronșic, corobata cu o infecție de nivel redus de tract respirator inferior”. Este ceea ce se menționeaza in certificatul de deces al interpretei hitului ”Nothing Compares 2 U”, anunța Irish Independent, care a obținut o copie a acestui document. Sinead […] The post Ce este BPOC, afecțiunea care a rapus-o pe Sinead O’Connor appeared first on Puterea.ro .