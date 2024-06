Ce este bobul. Reţete de mâncare cu bob Bobul sau fasole fava este o leguminoasa foarte apreciata pentru valoarea sa nutritiva, dar și pentru gustul ușor dulceag pe care il are. Afla ce este mai exact bobul și ce rețete de mancare poți prepara cu bob!Ce este bobulBobul, cunoscut și sub numele de fasole fava, a carei denumire științifica este Vicia faba, este o planta leguminoasa cultivata pe scara larga pentru semințele sale.Fasolea fava este originara din regiuni ale Mediteranei și Asiei de Sud-Vest și este folosita in diverse bucatarii din intreaga lume.Semințele de bob sunt mari, plate și de culoare verde deschis pana la maro deschis.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

