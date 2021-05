Ce este Bitcoin Cash, ruda Bitcoin O criptomoneda care arata și suna la fel ca Bitcoin s-a strecurat in top 10 cele mai mari monede digitale: Bitcoin Cash. Aceasta imparte cea mai mare parte a codului sau cu bitcoin. Dar este semnificativ mai rapid la procesarea tranzacțiilor. Criptomoneda a crescut mai mult de 11% joi și peste 300% anul acesta, potrivit Coinbase . Ce trebuie sa știm despre ruda Bitcoin? Bitcoin Cash a fost dezvoltata in 2017 ca o diviziune a bitcoinului, cunoscuta sub numele de „furculița” in limbajul cripto, pentru a rezolva unele dintre problemele Bitcoin pe masura ce a devenit mai popular . Bitcoin, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

