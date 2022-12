Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale din Quatar, la Doha. Celebrul fotbalist a marcat doua goluri in cadrul meciului din seara aceasta și a adus victoria Argentinei in fața Franței. Sportivul a avut parte de cea mai emoționata felicitare, din partea mamei lui! Imaginile…

- Sute de mii de argentinieni sarbatoresc in strada victoria naționalei lui Messi in fața Franței la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Este a treia Cupa Mondiala caștigata, dupa cele obtinute in 1978 si 1986.

- Khalid Al Misslam, fotoreporter al Al Kass TV, post din Qatar, a incetat din viata in timpul Cupei Mondiale de fotbal, competitie la care era acreditat, relateaza Gazzetta dello Sport. Este al doilea jurnalist mort in decurs de 2 zile. Pe 10 decembrie, americanul Grant Wahl și-a pierdut viața la meciul…

- Atacantul lui Real Madrid, francezul Karim Benzema, absent de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar din cauza unei accidentari, va relua sambata antrenamentele cu „galacticii“. Anuntul a fost facut astazi de catre antrenorul sau, Carlo Ancelotti, intr-un interviu acordat cotidianului Corriere dello Sport,…

- Kylian Mbappe, starul selectionatei Frantei, s-a declarat "foarte fericit" dupa calificarea nationalei tarii sale in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, gratie victoriei obtinute duminica in fata Poloniei (3-1), insa a precizat ca Les Bleus sunt "inca foarte departe" de obiectivul…

- Ultimul meci din Grupa E de la Campionatul Mondial din Quatar a produs o noua surpriza a carei protagoniste a fost tot Japonia. Dupa ce au invins Germania, niponii au batut o alta favorita la caștigarea trofeului, Spania, cu 2-1. Golul victoriei japonezilor a fost validat dupa consultarea VAR-ului,…

- Selectionata Australiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Danemarcei cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in Grupa D. Tunisia a invins echipa Frantei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 1-0 (0-0),…

- Marți seara s-au jucat ultimele doua meciuri din Grupa A a Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Olanda s-a calificat de pe primul loc, dupa victoria cu Qatar, iar Senegal merge in optimi de pe locul 2, dupa o victorie dramatica impotriva Ecuadorului. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…